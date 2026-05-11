La Procuratrice generale di Milano ha dichiarato che il processo relativo a Sempio può essere svolto anche senza la revisione della condanna di Stasi. La nota è arrivata nel corso di un incontro con i giornalisti, in cui sono stati forniti dettagli sulla posizione dell’accusa rispetto alle procedure giudiziarie in corso. La discussione si concentra sui passaggi necessari per proseguire con il procedimento, senza coinvolgere la revisione della condanna preesistente.

La Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha chiarito oggi ai giornalisti che, in astratto e senza conoscere le carte e i dettagli delle accuse, il processo ad Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere celebrato a Pavia anche in assenza o in attesa di una revisione della condanna per Alberto Stasi. E’ questo il motivo – ha spiegato la più alta magistrata inquirente del distretto di Milano, assieme alla sua vice, Lucilla Tontodonati – per cui il codice di procedura penale prevede, fra i casi di revisione, proprio la circostanza per cui i “fatti stabiliti a fondamento” di una “sentenza” o di un “decreto penale di condanna” siano inconciliabili “con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, la pg di Milano: “Processo Sempio si può fare anche senza revisione della condanna di Stasi”

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