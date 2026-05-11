Garlasco perché il processo ad Andrea Sempio si può svolgere anche senza la revisione per Stasi | il motivo

La Procura di Milano ha deciso che il processo contro Andrea Sempio può continuare anche senza la revisione del caso relativa a Stasi. Questa scelta permette di proseguire le udienze senza dover attendere la revisione richiesta in precedenza. La decisione si basa su motivazioni legali che non richiedono necessariamente l'intervento di Stasi per il prosieguo del procedimento. La vicenda riguarda le fasi giudiziarie legate a questa specifica questione.

Il processo ad Andrea Sempio si potrà svolgere anche senza l’attesa di una revisione della condanna per Alberto Stasi. Lo ha chiarito la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. La procuratrice non conosce le carte e ha parlato in astratto, ma l’ipotesi c’è. La possibilità è prevista dal Codice di procedura penale: è il caso del “conflitto fra giudicanti”. Spetta a lei, dopo aver studiato i documenti, decidere se presentare o meno istanza di revisione per l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Processo per Sempio anche senza revisione La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha parlato con i giornali in un punto stampa rispondendo alla domanda sul processo ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it

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