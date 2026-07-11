Nella notte si sono svolti numerosi raduni clandestini lungo le sponde del lago di Garda, dopo il tradizionale evento autorizzato del Southern Gardasee. Più di cento conducenti sono stati identificati durante controlli e operazioni di polizia. Gli automobilisti partecipanti hanno messo in moto veicoli potenti, creando un via vai di bolidi sulle strade vicine. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo di diversi mezzi e alla verifica di molte persone.

Doveva essere il fine settimana del Southern Gardasee So.Ga., il tradizionale raduno autorizzato di auto customizzate che ogni anno richiama a Monzambano, nel Mantovano, migliaia di appassionati, soprattutto dal centro Europa. Accanto all'evento ufficiale, centinaia di automobilisti hanno dato vita a un circuito parallelo di raduni illegali, promosso sui social con il nome «Gardasee-26». Nella notte tra il 10 e l'11 luglio è scattato un imponente servizio interforze che ha interessato le province di Mantova, Verona e Brescia. Il bilancio provvisorio è di oltre cento conducenti identificati, una ventina di sanzioni per violazioni al codice della strada e tre auto sequestrate. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Garda, dopo il «Southern Gardasee» i raduni clandestini: nella notte dei bolidi più di cento conducenti identificati

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