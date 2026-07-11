Il presidente del Napoli ha incontrato nuovamente il rappresentante di Vergara lunedì per discutere del rinnovo contrattuale del giocatore. La trattativa è ripresa dopo un primo stop di mercoledì e il rifiuto dell’Atalanta di offrire 25 milioni di euro. Vergara torna così a essere inserito nel progetto della squadra. La trattativa prosegue senza ulteriori dettagli sui termini.

Vergara torna al centro del progetto Napoli: lunedì nuovo incontro tra De Laurentiis e Giuffredi per il rinnovo dopo lo stallo di mercoledì e il rifiuto di 25 milioni dall’Atalanta. Vergara: il summit che decide tutto prima di Allegri. La trattativa per il prolungamento di Antonio Vergara riprende lunedì. Come rivela il Corriere dello Sport, De Laurentiis e Mario Giuffredi — agente del talento azzurro — torneranno a negoziare dopo che l’ultimo incontro di mercoledì non aveva prodotto intesa. Il timing non è casuale: l’appuntamento precede di poco la presentazione di Massimiliano Allegri, allenatore che vuole puntare forte sul ragazzo cresciuto nel vivaio partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Vergara, De Laurentiis non ci sta: la mossa del presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manna alla Roma, la mossa definitiva di De Laurentiis: il presidente ha decisoIl presidente del club ha confermato la permanenza del direttore sportivo, nonostante l’interesse espresso dalla Roma.

Futuro Conte, De Laurentiis ha cambiato idea? La nuova posizione del presidenteDopo la qualificazione in Champions League, si attende un incontro tra l'allenatore e il presidente della squadra.

Temi più discussi: Rinnovo Vergara, il Napoli punta tantissimo sul giocatore: nuova scadenza fissata al 2030; Sirene turche per Lukaku: questa la cifra richiesta dal Napoli per Big Rom; Piccari: De Laurentiis ha lanciato un messaggio preciso. Vergara ora punto interrogativo; Romano: Il Napoli blinda Antonio Vergara! Ecco cosa sta facendo il club in queste ore.

Piccari: De Laurentiis ha lanciato un messaggio preciso. Vergara ora punto interrogativoIl giornalista Marco Piccari attraverso l'intervento ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del Napoli soffermandosi sulla strategia di De Laurentiis in vista della prossima stagione, che partirà ... msn.com

Napoli, De Laurentiis dagli Usa punge Conte ma avverte Allegri e tifosi: la priorità non è il mercatoDa Los Angeles, dove ha assistito al pareggio del Belgio con l’Iran, De Laurentiis ha spiegato le strategie del Napoli, stuzzicato Conte e inviato un messaggio ad Allegri e tifosi sul mercato ... sport.virgilio.it