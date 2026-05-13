Manna alla Roma la mossa definitiva di De Laurentiis | il presidente ha deciso

Il presidente del club ha confermato la permanenza del direttore sportivo, nonostante l’interesse espresso dalla Roma. La decisione si basa sulla scadenza prevista per il 2029 e non sono previste trattative in corso. La questione riguarda quindi la continuità del rapporto tra le parti, senza ulteriori sviluppi al momento.

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Giovanni Manna rimane al Napoli nonostante l’interesse concreto della Roma. Il presidente Aurelio De Laurentiis non cede sulla scadenza 2029 del direttore sportivo e non intende negoziare. Manna e la Roma: De Laurentiis non deroga. La Roma ha individuato nel dirigente azzurro il profilo ideale per il nuovo progetto, in sostituzione di Massara che lascerà il club giallorosso dopo una sola stagione. Tuttavia, secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Luca Marchetti, il Napoli non apre a trattative. De Laurentiis applica il suo principio consolidato: i contratti firmati non si discutono. L’ultimo addio di un direttore sportivo risale al 15 luglio a ciclo concluso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Napoli, futuro del ds Manna? De Laurentiis ha deciso cosa fare! Leggi anche: Furia De Laurentiis, la mossa del presidente dopo l’Atalanta: ecco cos’ha fatto Temi più discussi: Camelio: Manna alla Roma? Piace a Gasperini, ma…; Manna, il futuro può essere alla Roma? De Laurentiis ha le idee chiare – TS; Manna ora è nel mirino della Roma per il dopo Massara; Gasperini vuole Manna con sé alla Roma: si muovono i Friedkin. | Moretto: La possibilità che Giovanni Manna si unisca alla Roma si è raffreddata notevolmente, nonostante il desiderio dei Friedkin. Il #Napoli non sembra disposto a lasciarlo andare e invece vuole continuare insieme con forza e decisione. x.com D’Amico idea Napoli se Manna va alla RomaForzAzzurri.net - D’Amico idea Napoli se Manna va alla Roma Il futuro dell’area sportiva del Napoli resta un tema da seguire con attenzione. Giovanni Manna continua a ... forzazzurri.net Manna va alla Roma? Per il Napoli è corsa a due per il nuovo direttore sportivoGiovanni Manna piace tanto alla Roma soprattutto perché il tecnico Gasperini spinge per lavorare con lui in vista della prossima stagione. areanapoli.it