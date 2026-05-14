Futuro Conte De Laurentiis ha cambiato idea? La nuova posizione del presidente

Dopo la qualificazione in Champions League, si attende un incontro tra l'allenatore e il presidente della squadra. Il patron ha manifestato alcuni dubbi sulla possibilità di proseguire insieme, ma entrambi hanno confermato che nessuno sta considerando rescissioni o dimissioni. La discussione tra le parti riguarda la continuità tecnica, senza indicazioni di cambi immediati. La situazione resterà sotto osservazione nei prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui