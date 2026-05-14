Futuro Conte De Laurentiis ha cambiato idea? La nuova posizione del presidente
Dopo la qualificazione in Champions League, si attende un incontro tra l'allenatore e il presidente della squadra. Il patron ha manifestato alcuni dubbi sulla possibilità di proseguire insieme, ma entrambi hanno confermato che nessuno sta considerando rescissioni o dimissioni. La discussione tra le parti riguarda la continuità tecnica, senza indicazioni di cambi immediati. La situazione resterà sotto osservazione nei prossimi giorni.
Conte e De Laurentiis si incontreranno dopo la qualificazione Champions: il patron nutre dubbi sulla continuità dell’allenatore, ma nessuno dei due pensa a rescissioni o dimissioni. De Laurentiis ha dubbi su Conte: le vere ragioni. Il presidente partenopeo inizia a nutrire perplessità sul prosieguo della partnership con Antonio Conte. Non si tratta di una crisi profonda, ma di valutazioni concrete sulla direzione tecnica futura. De Laurentiis non intende operare un ridimensionamento radicale dei costi, come la storia del club dimostra. La sconfitta contro il Bologna ha accelerato queste riflessioni, spingendo il patron a ricalibrare le aspettative sugli ultimi due impegni di campionato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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