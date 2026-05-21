A Mirabella Eclano, un uomo è stato denunciato per aver presentato una falsa denuncia di furto di un’auto. Le indagini dei Carabinieri hanno portato a scoprire un tentativo di truffa assicurativa. Sono state analizzate le immagini di videosorveglianza e i dati del GPS per ricostruire i fatti. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso nel procedimento, che ha portato alla denuncia dell’uomo coinvolto.

Scoperto un presunto tentativo di truffa assicurativa: decisive le indagini dei Carabinieri e l’analisi di videosorveglianza e GPS. Aveva denunciato il furto della propria autovettura convinto che la cosa passasse inosservata. Ed invece, la determinazione dei Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano ha portato alla scoperta di un disegno criminale molto più subdolo, che nascondeva unicamente la volontà di riscuotere il premio assicurativo. Un uomo di Mirabella Eclano è stato infatti deferito alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di simulazione di reato e di tentata truffa. Gli approfondimenti investigativi avviati dopo la... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mirabella Eclano: falsa denuncia di furto auto, denunciato un uomo

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