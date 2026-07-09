San Pietro Clarenza furto su un’auto | identificato e denunciato un 38enne

Da dayitalianews.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Camporotondo Etneo dopo aver rubato un’auto in via Umberto, a San Pietro Clarenza. Le indagini hanno portato all’identificazione del sospetto, ritenuto responsabile del furto aggravato.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini dei Carabinieri dopo il colpo in via Umberto. I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno individuato e denunciato un uomo di 38 anni, residente a San Pietro Clarenza, ritenuto il presunto autore di un furto aggravato ai danni di un’autovettura. L’attività rientra nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio portati avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, con particolare attenzione ai furti che colpiscono i cittadini. La ricostruzione dei fatti. Le indagini sono scattate subito dopo l’episodio, avvenuto in via Umberto a San Pietro Clarenza. Attraverso gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti e l’analisi degli elementi raccolti, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto e a risalire all’identità del presunto responsabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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