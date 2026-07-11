furti in spiaggia a sori genova arriva la vigilanza privata

In spiaggia a Sori, sono stati segnalati furti ripetuti, con catenine strappate e atti di bullismo contro le ragazze. Per contrastare il fenomeno dei gruppi di teppisti, noti come maranza, è stata rafforzata la vigilanza privata. Gli episodi si sono verificati durante le ore diurne, creando disagio tra i bagnanti. La presenza di vigilanza privata mira a prevenire ulteriori reati e a garantire maggiore sicurezza sui lidi.

Furti ripetuti in spiaggia, catenine strappate, bullismo continuo nei confronti delle ragazze. Il fenomeno dei maranza, gruppi di teppisti dediti a commettere reati e creare disordine nei luoghi che frequentano, è approdato anche in Liguria. A Sori, in provincia di Genova, si è deciso di intervenire tempestivamente attivando un servizio di vigilanza privata incaricato di presidiare le vie del centro e la spiaggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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