Dragona i commercianti ingaggiano la vigilanza privata | Non vogliamo ronde ma più sicurezza

A Dragona, i commercianti hanno deciso di affidarsi a una vigilanza privata per aumentare la sicurezza nel quartiere. Il servizio, gestito da professionisti del settore, è stato finanziato dalle attività commerciali locali. La scelta nasce dalla volontà di garantire un ambiente più protetto senza ricorrere a ronde o metodi informali. La presenza di sorveglianti è diventata una soluzione concreta per difendere il negozio e il territorio.

Un servizio di sorveglianza garantito da esperti nel settore e finanziato dalle attività commerciali di zona.Il clima nel quartiereDragona ha scelto la strada dell’auto-organizzazione per fronteggiare il clima di insicurezza che, residenti e commercianti, mostrano di avvertire. “Negli ultimi due.🔗 Leggi su Romatoday.it

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