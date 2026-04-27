Durante la notte sulla via Domiziana a Mondragone, un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento tra le forze dell'ordine e un giovane di 21 anni. Dopo aver tentato di scappare a tutta velocità, il veicolo è stato fermato e il conducente è stato trovato in possesso di droga. La fuga è durata alcuni minuti prima che l’auto venisse intercettata e il giovane arrestato.

Notte movimentata lungo la via Domiziana a Mondragone, dove un normale servizio di controllo si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno intercettato un’Audi Q5 sospetta, riuscendo poi a fermare il conducente, un 21enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga. Tutto è iniziato quando l’Audi Q5 grigia è sopraggiunta a forte velocità dalla direzione opposta rispetto alla pattuglia. Giunta nei pressi di una rotatoria, l’auto ha effettuato una manovra improvvisa, imboccando la SP158 Agnena senza rallentare. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i militari, dando il via all’inseguimento lungo le strade che collegano Mondragone a Cancello ed Arnone.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inseguimento nella notte sulla Domiziana: fermato 21enne con droga dopo fuga ad alta velocità

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