Giovedì pomeriggio, in aula, il sindaco ha annunciato ufficialmente il passaggio di Fratelli d’Italia in maggioranza, con l’appoggio di Laura Chieli. La decisione segue un percorso politico che ha portato all’accordo tra le parti, segnando un cambiamento nel quadro di governo locale. L’evento è stato accompagnato dall’affermazione del rappresentante del partito che ha sottolineato come i tempi fossero maturi per questa alleanza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o modalità operative.

di Claudio Roselli "Questo matrimonio s’aveva da fare". Fabrizio Innocenti, sindaco, ha ribaltato giovedì pomeriggio nell’aula di Palazzo delle Laudi la celebre frase di Don Rodrigo ne "I Promessi Sposi" per introdurre l’ufficializzazione del passaggio in maggioranza di Fratelli d’Italia e della sua esponente consiliare, Laura Chieli. A distanza di quasi cinque anni dalle elezioni dell’ottobre 2021 e a meno di uno dal rinnovo nella primavera del 2027, il centrodestra del Borgo si è dunque ricompattato. Una svolta importante all’interno delle dinamiche politiche locali e territoriali, che suggella un patto di unità negli intenti e nell’operatività e che proietta, in maniera ferma e salda, la coalizione attualmente al governo cittadino verso le prossime amministrative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fratelli d’Italia entra in maggioranza: "Adesso i tempi sono maturi"

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