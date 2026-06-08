Aeroporto Zanzini Confcommercio | I tempi sono maturi per un coinvolgimento più ampio del territorio

Il dibattito sul futuro dell'aeroporto Fellini prosegue con discussioni sul possibile coinvolgimento della Camera di Commercio della Romagna nella gestione della struttura. Un rappresentante di Confcommercio ha affermato che i tempi sono maturi per un coinvolgimento più ampio del territorio. La questione resta al centro di confronti tra istituzioni e associazioni di categoria, senza ancora essere definita una decisione ufficiale.

Il dibattito sul futuro dell'aeroporto Fellini e sul possibile coinvolgimento della Camera di Commercio della Romagna nella società di gestione continua ad animare il confronto tra istituzioni e associazioni di categoria. A intervenire è Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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