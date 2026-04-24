Spunta la scadenza del 30 aprile Schifani ha una settimana di tempo per fare il rimpasto | Tempi maturi

Durante una visita a Niscemi, il presidente del consiglio ha annunciato che entro una settimana, cioè entro il 30 aprile, dovrà essere completato il rimpasto della giunta regionale. Ha aggiunto che i tempi sono ormai maturi per procedere con questa modifica. La scadenza segnata si configura come un termine preciso per l’adozione delle nuove nomine.

Una settimana di tempo per battezzare la nuova giunta regionale. A far scattare il conto alla rovescia è lo stesso Renato Schifani che nel corso della sua visita a Niscemi ha detto che i tempi per il rimpasto "ormai sono maturi". C'è infatti una data limite, che impone al presidente della Regione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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