Francia aggressioni sessuali con coltello | arrestato 14enne

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Mâcon con l’accusa di aver commesso diverse aggressioni sessuali con un coltello. Quattro vittime hanno sporto denuncia alla polizia riguardo agli episodi avvenuti nella città della Saône-et-Loire. L’arresto è avvenuto martedì 7 luglio. Le indagini sono in corso, e il minorenne si trova ora sotto custodia delle autorità.

Un ragazzo di 14 anni, sospettato di aver commesso diverse aggressioni sessuali a Mâcon (Saône-et-Loire), è stato arrestato martedì 7 luglio Quattro vittime hanno denunciato gli episodi alla polizia, secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Journal de Saône-et-Loire”. Le aggressioni si sono verificate tra mercoledì 1° luglio e lunedì 6 luglio, nella zona nord del parco, lungo un percorso frequentato da pedoni e corridori. Secondo il giornale, le quattro vittime sono state aggredite sessualmente. Ogni aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio, tra le 18:00 e le 21:00. L’autore avrebbe utilizzato un coltello e la violenza per raggiungere il suo scopo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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