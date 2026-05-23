Sorpreso in auto con la figlia 14enne della compagna | 51enne arrestato a Messina per abusi sessuali

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Messina dopo essere stato trovato in un’auto in una zona isolata con la figlia 14enne della compagna mentre compiva atti sessuali. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha fermato l’uomo sul posto. La ragazza è stata affidata ai servizi sociali. L’arresto è stato convalidato, e il procedimento giudiziario è in corso.