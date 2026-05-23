Sorpreso in auto con la figlia 14enne della compagna | 51enne arrestato a Messina per abusi sessuali
Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Messina dopo essere stato trovato in un’auto in una zona isolata con la figlia 14enne della compagna mentre compiva atti sessuali. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha fermato l’uomo sul posto. La ragazza è stata affidata ai servizi sociali. L’arresto è stato convalidato, e il procedimento giudiziario è in corso.
Un uomo di 51 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso in auto in una zona appartata di Messina con la figlia 14enne della compagna mentre compiva "atti sessuali". Le indagini partite da una segnalazione della scuola frequentata dalla vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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