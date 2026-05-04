Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Perugia dopo aver commesso due aggressioni sessuali in appena 24 ore, in due diversi luoghi della città. L’indagine ha rivelato che l’uomo aveva precedenti penali che avevano portato le forze dell’ordine a tenerlo sotto sorveglianza speciale. Le autorità hanno raccolto testimonianze e prove che hanno condotto all’arresto, impedendo ulteriori reati.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a colpire in due luoghi diversi?. Quali precedenti penali rendevano l'uomo già sotto sorveglianza speciale?. Perché il sospettato è riuscito a colpire nonostante i controlli?. Chi sono le altre vittime coinvolte nel percorso criminale dell'uomo?.? In Breve Soggetto albanese già sotto sorveglianza speciale con precedenti per lesioni e danneggiamento.. Aggressioni avvenute in periferia e presso la facoltà universitaria di Perugia.. Soggetto privo di residenza fissa sul territorio nazionale trasferito al carcere di Capanne.. Precedenti condotte violente e persecutorie documentate verso due ex compagne dell'uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, arrestato 30enne: due aggressioni sessuali in 24 ore

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