Francia a processo per violenza sessuale | marocchino fugge dal tribunale

Un uomo marocchino è fuggito dal tribunale di Digione prima della sentenza, mentre era sul punto di essere condannato a 10 anni di carcere per aver violentato la moglie di un amico durante il Ramadan. La fuga è avvenuta prima dell’emissione della decisione definitiva. La polizia sta cercando l’uomo, che ha lasciato il tribunale prima che si completasse il procedimento giudiziario. La vicenda riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto in Francia.

Digione – Sul punto di essere condannato a 10 anni di carcere per aver violentato la moglie di un amico una sera durante il Ramadan, il marocchino Ahmed Garbouz approfitta di una pausa per fuggire dal tribunale Questo venerdì, poco dopo le 16:00 e le arringhe conclusive del pubblico ministero, il giudice presidente ha proposto una pausa di quindici minuti per consentire all’avvocato Nicolas Bensa di preparare la sua difesa. Questa pausa viene sempre concessa, in quanto permette alla difesa di finalizzare le proprie argomentazioni e di rispondere, se necessario, alle richieste dell’accusa. Ma Ahmed Garbouz, accusato di aver violentato la moglie di un amico, dopo che quest’ultimo lo aveva invitato alla cena dell’iftar del Ramadan il 19 aprile 2022, ha approfittato della pausa per darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación a una joven que le denunció en 2023

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