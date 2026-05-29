Violenza sessuale su una disabile peruviano condannato fugge dall’Italia | rintracciato a Lima

Un uomo di 62 anni condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale su una persona disabile è stato rintracciato a Lima, in Perù. Era fuggito dall’Italia dopo la condanna e si trovava in America del Sud. La polizia italiana aveva emesso un mandato di arresto internazionale. Dopo aver individuato il suo domicilio, le forze dell’ordine locali lo hanno arrestato e consegnato alle autorità italiane.

I fatti che hanno originato l’indagine risalgono alla fine del decennio scorso. La vittima, all’epoca poco più che ventenne ed affetta sin dalla nascita da una grave invalidità, si trovava in Italia per sottoporsi a cure specialistiche. Tra Roma e la Toscana, sempre accompagnata dai familiari, alternava il percorso terapeutico agli studi. Il quadro raccolto dagli inquirenti è poi confluito in una condanna a 6 anni di reclusione emessa dal Tribunale ordinario di Roma e divenuta esecutiva nel 2022. Le sue ricerche, tuttavia, non sono mai terminate e, al termine di una lunga attività investigativa condotta anche con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e le Autorità peruviane, l’uomo è stato infine rintracciato nella città di Lima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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