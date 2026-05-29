Violenza sessuale aggravata su 13enne marocchino arrestato e subito rilasciato

Un uomo marocchino è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una ragazza di 13 anni, ma è stato successivamente rilasciato. Il gip di Treviso aveva confermato l’arresto in carcere, mentre il Tribunale del Riesame ha annullato la misura. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e si basa su accuse di natura sessuale nei confronti di una minorenne. La posizione dell’uomo è ancora sottoposta a valutazioni legali.

Il gip di Treviso aveva confermato la misura cautelare dell’arresto in carcere ma il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza Secondo quanto sarebbe stato ricostruito dalle indagini, coordinate dal pubblico ministero Gabriella Cama l’episodio era accaduto nel pomeriggio del 7 maggio scorso all’interno di un parco pubblico. La vittima, una minore nata nel 2012, si trovava da sola su una panchina quando è stata avvicinata dal 29enne che, probabilmente alterato dall’uso di alcolici, sedutosi accanto alla ragazzina le avrebbe sottratto dalle mani il telefono cellulare costringendola a fornirgli il proprio numero di telefono, effettuando una chiamata di prova verso la propria utenza mobile per verificarne l’esattezza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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