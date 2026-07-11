Francesco Saviane, ex professore accusato di aver commesso violenza sessuale su sette minorenni, è stato rimesso in libertà. Dopo due mesi di domiciliari, inizialmente trascorsi nella canonica di Albignasego e successivamente in un altro paese del Veneto, le restrizioni sono state revocate. L'uomo ora non è più sottoposto a misure restrittive e si trova libero di muoversi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

PADOVA - Dopo due mesi agli arresti domiciliari – i primi giorni nella canonica di Albignasego, dove viveva da anni – e il resto in un paese in un’altra zona del Veneto, da alcuni giorni Francesco Saviane è tornato ad essere un uomo libero. Revocati i domiciliari, ha un solo obbligo da rispettare: non può vivere nel Padovano perché è tra la città del Santo e la sua provincia che ha commesso i fatti per i quali era stato arrestato la mattina del 15 maggio, cioè la violenza sessuale su sette minorenni (maschi e femmine) che gli erano stati affidati nel suo ruolo di ex docente di religione all’istituto Barbarigo e di animatore parrocchiale.... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Saviane è libero: revocati i domiciliari all'ex professore accusato di violenza sessuale su 7 minorenni

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