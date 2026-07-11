Francesco Saviane è libero | revocati i domiciliari all' ex professore accusato di violenza sessuale su 7 minorenni

Da ilgazzettino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Francesco Saviane, ex professore accusato di aver commesso violenza sessuale su sette minorenni, è stato rimesso in libertà. Dopo due mesi di domiciliari, inizialmente trascorsi nella canonica di Albignasego e successivamente in un altro paese del Veneto, le restrizioni sono state revocate. L'uomo ora non è più sottoposto a misure restrittive e si trova libero di muoversi. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PADOVA - Dopo due mesi agli arresti domiciliari – i primi giorni nella canonica di Albignasego, dove viveva da anni – e il resto in un paese in un’altra zona del Veneto, da alcuni giorni Francesco Saviane è tornato ad essere un uomo libero. Revocati i domiciliari, ha un solo obbligo da rispettare: non può vivere nel Padovano perché è tra la città del Santo e la sua provincia che ha commesso i fatti per i quali era stato arrestato la mattina del 15 maggio, cioè la violenza sessuale su sette minorenni (maschi e femmine) che gli erano stati affidati nel suo ruolo di ex docente di religione all’istituto Barbarigo e di animatore parrocchiale.... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

francesco saviane 232 libero revocati i domiciliari all ex professore accusato di violenza sessuale su 7 minorenni
© Ilgazzettino.it - Francesco Saviane è libero: revocati i domiciliari all'ex professore accusato di violenza sessuale su 7 minorenni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Accusa, violenza sessuale aggravata su alunne minorenni: arresti domiciliari per un insegnante nel brindisino CarabinieriNella serata del 25 maggio 2026, i Carabinieri hanno arrestato un insegnante nel brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne...

Professore arrestato per violenza sessuale su sette minorenni: martedì sarà davanti al giudice. Anche la società sportiva lo licenziaUn professore è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti di violenza sessuale su sette minorenni.

Argomenti più discussi: PROF ACCUSATO DI ABUSI: CHIESTO IL RITO IMMEDIATO; Ex prof accusato di pedofilia, il pm chiede il giudizio immediato per Saviane.

Abusi sui minori, lettera del parroco ai fedeli: Francesco Saviane non aveva ruoli educativi nell'asilo. Sto riflettendo sulle mie dimissioni dal direttivoHo ricevuto le vostre richieste, che mi addolorano e sulle quali sto riflettendo: sono giorni difficili e densi di emozioni, in cui è giusto coltivare insieme il valore di un dubbio prudente — che è ... corrieredelveneto.corriere.it

Francesco Saviane, prof accusato di abusi: Ritenuto non idoneo a diventare preteVOLPAGO - La notizia dell'arresto di Francesco Saviane, trentasettenne ex docente di religione in una scuola del Padovano, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di sette minorenni (è ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web