Un professore è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti di violenza sessuale su sette minorenni. L’uomo, coinvolto in un procedimento giudiziario, sarà presentato davanti al giudice martedì prossimo. Nella stessa giornata, la società sportiva presso cui lavorava ha deciso di licenziarlo immediatamente, interrompendo ogni rapporto di lavoro. La notizia ha suscitato immediatamente discussioni e preoccupazioni tra le famiglie coinvolte e la comunità locale.

PADOVA - Licenziato in tronco. Dopo la notizia dell'arresto, Francesco Saviane ha perso il posto di lavoro che aveva all’Academy Noventa Padovana, dove ricopriva il ruolo delicato di responsabile organizzativo e delegato per la tutela dei minori. Ora la tutela tocca alla presidente Elisa Valandro: «Noi stiamo collaborando con le autorità e alle indagini e quindi non vogliamo entrare nel merito, ma lo faremo nei prossimi giorni - spiega al Gazzettino -. Siamo ovviamente sconvolti dalla notizia, ma adesso è il momento di fare delle riflessioni, perché abbiamo una responsabilità enorme, visto che abbiamo in custodia bambini e ragazzi e abbiamo a cuore la tutela delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Professore arrestato per violenza sessuale su sette minorenni: martedì sarà davanti al giudice. Anche la società sportiva lo licenzia

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Ex prof di religione arrestato per abusi su sette minorenni: il 36enne era anche animatore

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