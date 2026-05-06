Dopo la partita tra Cremonese e Lazio, l’allenatore della squadra ospite ha criticato la programmazione del derby capitolino, previsto per domenica 17 maggio alle ore 12. In risposta, il commentatore sportivo ha commentato pubblicamente, affermando che le affermazioni dell’allenatore sono prive di fondamento e mancano di cultura sportiva. La discussione si è concentrata su questioni legate alla gestione degli orari delle partite e alle reazioni degli addetti ai lavori.

Nel post partita Cremonese-Lazio, mister Maurizio Sarri aveva criticato molto duramente la programmazione del derby capitolino che salvo cambiamenti dovrebbe disputarsi domenica 17 maggio alle ore 12.30. Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste non sono piaciute al giornalista e direttore di “Telelombardia”, Fabio Ravezzani, che durante la trasmissione QSVS (Qui Studio a Voi Stadio”) ha duramente contestato le parole dell’allenatore biancoceleste. L'articolo Orario derby, Ravezzani contro Sarri: “La colpa non è delle Lega, quello che ha detto è becerume. Avrebbe fatto un pò di cultura sportiva se avesse.” proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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