Paolo Calabresi | Se quella ragazza non mi avesse lasciato non avrei mai fatto l' attore

Durante il suo percorso scolastico, l’attore ha raccontato di aver iniziato a frequentare una ragazza nel penultimo anno di liceo, definendola il suo primo grande amore. In un’intervista, ha dichiarato che se quella ragazza non lo avesse lasciato, non avrebbe mai deciso di intraprendere la carriera di attore. Le sue parole sono state accompagnate da immagini di riprese e montaggio curate da Maria Vera Genchi.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiPaolo Calabresi, le scuole e i primi amori“L'ultimo o il penultimo anno di liceo mi sono fidanzato con una ragazza che è stato il mio primo grande amore. Avevo avuto qualche storiella prima, ma insomma, quella è stata la prima “tranvata”, che poi si è.🔗 Leggi su Romatoday.it

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