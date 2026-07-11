Francesco Gabbani | A X Factor c’è una bellissima atmosfera Irama porta una bella sensibilità umana E sulla rivoluzione di Stefano De Martino a Sanremo | Scelta sensata

Da superguidatv.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Sky, Francesco Gabbani ha commentato l’atmosfera di X Factor, definendola “bellissima”, e ha lodato la sensibilità di un concorrente. Ha inoltre commentato la rivoluzione di Stefano De Martino a Sanremo, definendola una “scelta sensata”. Gabbani ha confermato il suo ritorno come giudice nel talent musicale.

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Tra i volti presenti alla presentazione dei nuovi palinsesti Sky c’era anche Francesco Gabbani, pronto a tornare dietro il banco dei giudici di X Factor. Il cantautore ha raccontato le sensazioni che accompagnano l’inizio della nuova edizione del talent show, soffermandosi sul clima che si respira in giuria e sull’arrivo di Irama. Non sono mancati, poi, alcuni commenti sulle novità che interesseranno il Festival di Sanremo e sul ruolo di Stefano De Martino alla guida della manifestazione. Intervista Francesco Gabbani ai Palinsesti Sky. Francesco Gabbani, benvenuto a SuperGuidaTV e alla presentazione dei palinsesti Sky. Che stagione di X Factor sarà? «Secondo me sarà una stagione intensa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Francesco Gabbani: “A X Factor c’è una bellissima atmosfera, Irama porta una bella sensibilità umana”. E sulla rivoluzione di Stefano De Martino a Sanremo: “Scelta sensata”
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