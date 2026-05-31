Per Sanremo 2027, il festival eliminerà la serata dedicata alle cover per la selezione dell’Eurovision. La decisione è stata annunciata con l’arrivo di un nuovo direttore artistico, che ricoprirà anche il ruolo di conduttore. La manifestazione cambierà struttura e si prepara a una fase diversa rispetto alle edizioni precedenti. La modifica si applica alla modalità di scelta dei partecipanti e alla scaletta complessiva. La prossima edizione si svolgerà con queste nuove modalità.

Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a cambiare pelle. Dopo anni di tradizione, la kermesse più amata dagli italiani si avvia verso una nuova fase, guidata da Stefano De Martino, che debutta come direttore artistico e conduttore. La sua visione punta a rendere il Festival più snello, moderno e internazionale. Tra le novità più discusse c’è l’addio alla storica serata delle cover, sostituita da una competizione parallela dedicata alla scelta del cantante che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. Una decisione che ha già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Ma cosa spinge De Martino verso questa rivoluzione? Come... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sanremo 2027, Stefano De Martino prepara la rivoluzione: addio alla serata cover per la scelta Eurovision

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Sanremo 2027: Stefano De Martino diventa il Re della TV!

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