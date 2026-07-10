Irama ha annunciato di essere il nuovo giudice di X Factor durante la presentazione dei palinsesti Sky. Ha dichiarato di essere felice di far parte della “famiglia” del programma e ha parlato di San Siro, sottolineando che si capisce davvero solo quando si vive. Ha anche commentato Stefano De Martino, dicendo che ha un grande talento e apprezza le sue idee per Sanremo.

Tra i protagonisti della presentazione dei nuovi palinsesti Sky c’era anche Irama, pronto a mettersi alla prova in una veste inedita. Il cantautore sarà infatti uno dei giudici della prossima edizione di X Factor, un’esperienza che affronta con entusiasmo e curiosità. A margine dell’evento, l’artista ha parlato del suo debutto nel talent show, ha ricordato l’emozione del concerto a San Siro e ha commentato le novità annunciate per il Festival di Sanremo. Intervista a Irama ai Palinsesti Sky. Irama, benvenuto alla presentazione dei palinsesti Sky. Raccontaci questa esperienza a X Factor che ti vede per la prima volta nel ruolo di giudice. «Sono molto entusiasta e mi sto divertendo tantissimo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Irama debutta come nuovo giudice a X Factor: “Felice di far parte di questa famiglia. San Siro lo capisci davvero solo quando lo vivi. Stefano De Martino? Ha un grande talento. Mi piacciono le sue idee per Sanremo” – Intervista

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Irama ai palinsesti Sky debutta come nuovo giudice a X Factor: intervista

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Intervista a Irama ai Palinsesti SkyAi palinsesti Sky, Irama racconta il suo esordio a X Factor, ripercorre l’emozione del concerto a San Siro e commenta le novità su Sanremo ... superguidatv.it

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