Durante il consiglio comunale, il Movimento Cinque Stelle non ha partecipato. La loro assenza si nota in un momento in cui il partito è ancora considerato un simbolo importante a livello nazionale. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali per questa mancata presenza. La decisione di non intervenire ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti al consiglio.

Si nota in Consiglio comunale l’assenza del Movimento Cinque Stelle. Ancora rilevante a livello nazionale come uno dei simboli di punta del campo largo, a Fermo il partito pentastellato ha subito una parabola discendente che ha coinvolto lo stesso Stefano Fortuna, da candidato sindaco nel 2015 ed esponente locale del movimento, all’1,71% dello scorso maggio. Tradotto: nessun posto in assise, e quindi l’impossibilità di esprimere attivamente le proprie proposte politiche. Stefano, il risultato delle elezioni parla chiaro. Di fronte ai nuovi e vecchi problemi della nostra città, come ripartire? "Vorremmo lavorare in gruppo per ricreare il Movimento Cinque Stelle e per elaborare delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortuna sul crollo M5S: "Mancato l’entusiasmo"

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