Negli ultimi giorni, il sentiment online riguardo a Ranucci ha raggiunto l’89% di giudizi negativi. Questo dato riflette le reazioni degli utenti dopo aver letto o visto il nome o il volto di questa persona sui social e altre piattaforme digitali. La percentuale di commenti negativi si è così rafforzata, passando da un più positivo stato di entusiasmo a una maggioranza di opinioni critiche o scomode. Non sono stati riportati dettagli su eventuali cause o eventi specifici che abbiano influenzato questa variazione.

Negli ultimi giorni il sentiment digitale, che raccoglie l’insieme delle reazioni espresse liberamente e senza alcuna sollecitazione dagli utenti ogni qualvolta hanno letto o visto sul proprio il nome o il volto di Ranucci, ha fatto registrare un valore negativo dell’89%. Eppure, neanche un mese fa, sempre spulciando nel mare magnum dei dati comportamentali degli italiani, sul nome del giornalista e conduttore di Report, l’atteggiamento era tutt’altro che negativo. Infatti, dal 12 al 14 giungo, Ranucci otteneva online un sentiment largamente positivo che raggiungeva il 52% delle menzioni totali, mentre dieci giorni più tardi, dal 21 al 23 giugno, questo valore si irrobustiva ancora di più toccando il 60% delle citazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci, il crollo del sentiment online: dall'entusiasmo al 89% di giudizi negativi

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