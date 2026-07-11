Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si riaccendono dopo la sospensione della tregua. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe riconosciuto che un gruppo di estremisti fuori controllo ha attaccato le navi nel Golfo, tentando di sabotare i negoziati di pace. L'Iran, invece, non ha confermato ufficialmente questa versione, e le accuse tra le due parti continuano a susseguirsi. La situazione nello Stretto di Hormuz resta fragile dopo gli ultimi incidenti.

Roma, 11 luglio 2026 – Sale di nuovo la tensione tra Washington e Teheran dopo la sospensione della tregua. Secondo fonti Usa, l'Iran avrebbe ammesso che è stato "un gruppo di estremisti fuori controllo" a tentare di minare i negoziati di pace colpendo le navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e, dal canto suo, accusa Washington di aver violato il memorandum. Saeed Iravani, rappresentante iraniano alle Nazioni Unite, ha sottolineato che "qualora gli Stati Uniti continuassero a violare i propri obblighi previsti dal memorandum d'intesa, l'Iran non sarà più tenuto a rispettarli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Fonti Usa: “Iran ammette l’errore su Hormuz”. Tregua saltata, scambio di accuse Washington-Teheran

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