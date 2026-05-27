Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha proposto di gestire le operazioni con l’Oman. Gli Stati Uniti hanno risposto che questa proposta non rientra negli accordi esistenti. La situazione resta incerta, con segnali di possibili negoziati o ulteriori scontri. La regione continua a essere al centro di tensioni internazionali legate al controllo delle rotte marittime.

Roma, 28 maggio 2026 – Un giorno l’ accordo c’è, o almeno si è in fase di chiusura, un altro scompare. Oggi è stata una giornata negativa, tanto che il presidente americano, Donald Trump, ha minacciato per l’ennesima volta di tornare a bombardare. “Pensavano che sarebbero riusciti a mettermi fretta, sapete? ‘Aspettiamo, ha le elezioni di midterm’, dicevano. Però io non ho fretta. Al momento non c’è nessun accordo. L’ Iran vuole farlo: sta negoziando allo stremo. Noi non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo o dovremo finire il lavoro”. Trump, però, subito dopo ha sottolineato che una ripresa delle ostilità “è improbabile”, aggiungendo che con Teheran gli Usa “hanno fatto un ottimo lavoro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa-Iran, scontro su Hormuz. Teheran vuole gestirlo con l’Oman. Washington: “Non è negli accordi”

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US-Iran War News: US Blockades Strait Of Hormuz To Cut Iran Oil Revenue Amid China Warning

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