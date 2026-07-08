Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L’operazione è stata annunciata dal Comando Centrale statunitense dopo le 23 ora italiana di ieri, segnando la fine della tregua. Non sono stati forniti dettagli specifici sui danni o sulle modalità degli attacchi. La situazione tra le due parti si è quindi aggravata dopo un periodo di relativa calma.

Roma, 8 luglio 2026 – L’annuncio delle forze del Comando Centrale degli Stati Uniti arriva dopo le 23 (ora italiana) di ieri. La tregua è rotta. Gli Usa hanno sferrato “una serie di potenti attacchi contro l’ Iran ” in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. “L’aggressione dell’Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco”, si legge in un post su ‘X’, mentre ad Ankara è in corso il vertice Nato. In meno di 24 ore, almeno tre navi commerciali, di cui una qatarina, sono state colpite mentre erano in transito, secondo l'agenzia britannica Ukmto. Qeshm nel mirino degli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Missili di Teheran su Hormuz, gli Usa lanciano “potenti attacchi contro l’Iran”. La tregua è rotta

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USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro lIran

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