All’aeroporto Galileo Galilei, i passeggeri si trovano ad affrontare code più lunghe e tempi di attesa più lunghi. La polizia di frontiera segnala una carenza di agenti rispetto al crescente numero di voli e passeggeri. La situazione ha portato a disagi frequenti, con controlli più lenti e congestioni nelle aree di sicurezza. La differenza tra personale disponibile e volumi di traffico continua a peggiorare.

L’aeroporto Galileo Galilei sarebbe ormai sottodimensionato rispetto ai volumi di traffico registrati negli ultimi anni. A sostenerlo è il Silp Cgil, il sindacato dei lavoratori della polizia, che segnala criticità legate agli spazi disponibili, alla gestione dei controlli di frontiera e alla carenza di personale. "Uno degli scali aeroportuali più importanti non solo per il centro Italia, si presenta angusto e inidoneo al passaggio dei 6 milioni di passeggeri censiti lo scorso anno e con la previsione per la società di gestione di una crescita ulteriore di un milione di passeggeri per il 2026 ", afferma la segretaria nazionale del Silp Cgil, Michela Pascali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia frontiera: "Pochi agenti, tanti disagi"

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