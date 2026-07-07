Il Viminale ha annunciato un piano che prevede l’aumento delle telecamere di sorveglianza e la lotta agli arsenali della camorra. Sono in programma anche rinforzi agli organici giudiziari e amministrativi per accelerare gli arresti già effettuati ma ancora in attesa di conclusione. La strategia mira a contrastare i gruppi criminali e rafforzare la sicurezza nelle zone più colpite.

Più videosorveglianza, caccia agli arsenali della camorra, rafforzamento degli organici giudiziari e amministrativi per dare seguito agli arresti rimasti al palo. Poi c’è un lato extragiudiziario, che va al di là del controllo dell’ordine pubblico e della esigenza di contrasto alla camorra: riguarda la capacità da parte dello Stato di riappropriarsi del territorio, con progetti di recupero in grado di coinvolgere la società civile. Eccola l’agenda del Viminale per Napoli. Questo pomeriggio (ore 14, in prefettura), il comitato per l’ordine pubblico e per la sicurezza presieduto dal prefetto Michele di Bari, al cospetto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dei vertici giudiziari del distretto, ma anche del sindaco di Napoli (e dell’area metropolitana) Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, più divise e telecamere contro i nuovi ?gangster?: ecco il piano del Viminale

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