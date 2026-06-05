La Regione Lombardia cerca tremila infermieri e offre benefit speciali Dal voucher alle case | il piano di Bertolaso

Da secoloditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Lombardia ha aperto le selezioni per tremila infermieri, offrendo benefit come voucher e assistenza abitativa. La carenza di personale infermieristico resta un problema globale e anche nel territorio regionale si registrano difficoltà nel reclutamento. La proposta prevede incentivi per attrarre new entry nel settore sanitario pubblico, con l’obiettivo di tamponare le carenze di personale. La ricerca di personale sanitario si inserisce in un piano più ampio di interventi per rafforzare l’assistenza.

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La mancanza di infermieri è un problema internazionale e anche la Regione Lombardia vive un momento particolarmente critico. Ecco perché al Pirellone sono affidate a Guido Bertolaso, l’uomo delle grandi imprese, già capo della Protezione civile, che da assessore regionale al Welfare sta allestendo un piano straordinario per far fronte all’emergenza. Bertolaso ha iniziato chiedendo un resoconto dei posti letto negli ospedali. Anche in vista delle riduzioni delle attività programmate in estate. La sollecitazione arriva a pochi giorni dall’articolo del Corriere della Sera in cui si denunciava l’impatto della carenza di infermieri sull’assistenza sanitaria: letti di degenza inutilizzati, reparti accorpati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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