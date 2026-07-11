L’Orchestra della Toscana (Ort) è stata posta sotto commissariamento dopo che il Consiglio di amministrazione è scaduto, senza rinnovo. La fondazione, nota per essere tra le più apprezzate orchestre italiane con un bilancio in salute, non attraversa una crisi finanziaria o artistica. La nomina di nuovi membri del consiglio regionale è ancora in fase di definizione, mentre la gestione continua sotto un commissario temporaneo.

È tra le migliori orchestre d’Italia, ha un ricco programma e un bilancio sano. Ma è commissariata. Stiamo parlando dell’Orchestra della Toscana (Ort), fondata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze. "Un commissariamento dovuto alla mancanza del rinnovo del cda, lo possiamo definire un commissariamento tecnico" precisa il direttore generale Marco Parri che adesso è anche commissario straordinario della Fondazione Ort, nominato con il decreto del presidente della giunta regionale 38 del 23 marzo scorso "essendo decaduto il Consiglio di amministrazione a seguito della scadenza del periodo di prorogatio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Ort commissariata: "Nessuna crisi, è scaduto il Cda". Nomine ferme in Consiglio regionale

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