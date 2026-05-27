Il consiglio di amministrazione di Nausicaa è stato rinnovato. Antonio Valenti è stato confermato come presidente. Il Comune ha comunicato le nomine per il nuovo Cda e per l’organo di controllo della società multiservizi, con alcune posizioni assegnate a nuovi membri. Le nomine sono state ufficializzate nelle ultime ore.

Nuovo Cda per Nausicaa: Antonio Valenti (nella foto) resta alla presidenza. Il Comune ha ufficializzato le nuove nomine per il Consiglio d’amministrazione e per l’organo di controllo della società multiservizi. Tutti i profili scelti sono stati individuati analizzando le candidature arrivate direttamente all’ente comunale. Confermati Antonio Valenti alla presidenza e Pietro Parodi a cui si aggiunge Federica Pedrazzi che prende il posto di Lucia Bordigoni. Sono stati nominati anche i rappresentanti dell’organo di controllo che avrà Giorgio Dell’Amico come proprio presidente, Giuseppe Innocenti e Veronica Pinelli come membri effettivi, Mario Chiappuella e Daniela Venturini come membri supplenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nausicaa cambia il cda. Valenti resta al vertice. Nuove nomine nel consiglio

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