Farmaceutica nuove nomine Fondazione Msd | Enrica Giorgetti presidente e Mariella Enoc in Cda

Notizia in breve

La Fondazione Msd ha annunciato oggi le nuove nomine nel suo consiglio di amministrazione. Enrica Giorgetti è stata nominata presidente, mentre Mariella Enoc entra come membro del consiglio. Queste nomine sono state comunicate ufficialmente e sono effettive da oggi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di nomina o sui tempi di incarico. La comunicazione riguarda esclusivamente le persone coinvolte e le rispettive posizioni nel consiglio.