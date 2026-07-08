Farmaceutica nuove nomine Fondazione Msd | Enrica Giorgetti presidente e Mariella Enoc in Cda
La Fondazione Msd ha annunciato oggi le nuove nomine nel suo consiglio di amministrazione. Enrica Giorgetti è stata nominata presidente, mentre Mariella Enoc entra come membro del consiglio. Queste nomine sono state comunicate ufficialmente e sono effettive da oggi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di nomina o sui tempi di incarico. La comunicazione riguarda esclusivamente le persone coinvolte e le rispettive posizioni nel consiglio.
Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Fondazione Msd annuncia la nomina di Enrica Giorgetti a presidente del Consiglio di amministrazione e l'ingresso di Mariella Enoc come membro del Cda. Le nomine si inseriscono in una fase di crescita della Fondazione, impegnata a promuovere cultura della salute, Health Literacy e confronto interdisciplinare sui temi sanitari, scientifici e sociali. Al rinnovo del Cda - informa la Fondazione in una nota - si accompagnano la riconferma di Marina Panfilo alla direzione e la continuità del coordinamento scientifico affidato a Claudia Rutigliano. A supporto delle attività della Fondazione, resta centrale il... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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