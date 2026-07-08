Farmaceutica nuove nomine Fondazione Msd | Enrica Giorgetti presidente e Mariella Enoc in Cda

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Fondazione Msd ha annunciato oggi le nuove nomine nel suo consiglio di amministrazione. Enrica Giorgetti è stata nominata presidente, mentre Mariella Enoc entra come membro del consiglio. Queste nomine sono state comunicate ufficialmente e sono effettive da oggi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di nomina o sui tempi di incarico. La comunicazione riguarda esclusivamente le persone coinvolte e le rispettive posizioni nel consiglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Fondazione Msd annuncia la nomina di Enrica Giorgetti a presidente del Consiglio di amministrazione e l'ingresso di Mariella Enoc come membro del Cda. Le nomine si inseriscono in una fase di crescita della Fondazione, impegnata a promuovere cultura della salute, Health Literacy e confronto interdisciplinare sui temi sanitari, scientifici e sociali. Al rinnovo del Cda - informa la Fondazione in una nota - si accompagnano la riconferma di Marina Panfilo alla direzione e la continuità del coordinamento scientifico affidato a Claudia Rutigliano. A supporto delle attività della Fondazione, resta centrale il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

farmaceutica nuove nomine fondazione msd enrica giorgetti presidente e mariella enoc in cda
© Iltempo.it - Farmaceutica, nuove nomine Fondazione Msd: Enrica Giorgetti presidente e Mariella Enoc in Cda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Farmaceutica, Nicoletta Luppi (Msd Italia) nuova presidente di Vaccines Europe

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web