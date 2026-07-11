foiano motociclista muore sulla circonvallazione

Un motociclista di circa 50 anni è morto nella notte sulla circonvallazione di Foiano della Chiana. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una curva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto prima di essere trasportato in ospedale. La polizia sta verificando le cause dell’incidente. La circolazione sulla strada è stata temporaneamente interrotta per i rilievi.

FOIANO DELLA CHIANA – Un motociclista di circa 50 anni ha perso la vita nella notte lungo la circonvallazione di Foiano della Chiana. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in attesa di conferme ufficiali, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una curva. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La dinamica resta da chiarire e sarà ricostruita attraverso i rilievi delle forze dell’ordine. Ulteriori dettagli saranno aggiunti non appena disponibili. Foto Play Video di Jonathan Barillari L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

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Motociclista di 35 anni muore in un frontale davanti ai Boschetti 26-06-2026

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