Tragedia sulla Vicarese | muore motociclista
Nella mattinata di sabato 9 maggio, sulla strada Sp2 Vicarese, nella zona di San Giovanni alla Vena, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un motociclista. L'impatto si è verificato in tarda mattinata e ha coinvolto un mezzo a due ruote. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
Uno schianto fatale è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 9 maggio sulla Sp2 Vicarese, nella zona di San Giovanni alla Vena. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente.Ad avere la peggio il centauro, un uomo di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata
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