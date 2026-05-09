Tragedia sulla Vicarese | muore motociclista

Nella mattinata di sabato 9 maggio, sulla strada Sp2 Vicarese, nella zona di San Giovanni alla Vena, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un motociclista. L'impatto si è verificato in tarda mattinata e ha coinvolto un mezzo a due ruote. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

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