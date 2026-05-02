Incidente a Ravenna motociclista muore sulla Ravegnana

Un motociclista di 50 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto su via Ravegnana, vicino al centro di Ravenna. L’incidente si è verificato nel tratto cittadino della strada, coinvolgendo probabilmente un altro veicolo o ostacolato da condizioni particolari, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ravenna, 2 maggio 2026 – Un motociclista 50enne è morto in seguito a un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio su via Ravegnana, a ridosso del centro. L'uomo, a bordo di un motociclo Suzuki, si è scontrato con una vettura che da viale Alberti stava presumibilmente svoltando verso sinistra. Praticamente illeso il 30enne a al volante dell'auto. Al vaglio della polizia locale, sia la velocità dei mezzi che la congruità della svolta della vettura. Quel tratto di Ravegnana è stata chiusa al traffico sia per consentire l'intervento degli operatori del 118 che per agevolare i rilievi. I rilievi della polizia locale dopo l'incidente sulla Ravegnana (foto Corelli)🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Ravenna, motociclista muore sulla Ravegnana Notizie correlate Incidente mortale sulla Persicetana: muore un motociclistaNella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, si è verificato un brutto incidente sulla Persicetana, all’altezza di Bargellino. Brescia, altro incidente sulla via Serenissima: muore motociclista di 70anniBrescia, 23 aprile 2026 – Un altro drammatico incidente stradale sulla via Serenissima scuote Brescia. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Perde il controllo della moto e cade dal ciglio della strada a Bosco Chiesanuova. Incidente a Ravenna, motociclista muore sulla RavegnanaIl 50enne, a bordo della sua Suzuki, si è scontrato con un’auto che da viale Alberti stava presumibilmente svoltando verso sinistra. ilrestodelcarlino.it Ravenna, tragico incidente: muore giovane motociclistaUn tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna, con uno scontro tra un’auto e una moto sulla via Ravegnana. Per cause in via di ... corriereromagna.it