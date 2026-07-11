Foggia rapina una farmacia | minacce con il coltello e casse svaligiate

Un uomo armato di coltello e con il volto coperto è entrato in una farmacia di Cerignola, minacciando due dipendenti. Dopo aver sottratto circa 1.500 euro in contanti dalla cassa, è fuggito a piedi.

È entrato in una farmacia di Cerignola armato di coltello e con il volto coperto, ha minacciato due dipendenti e portato via dalla cassa 1.500 circa in contanti, per poi fuggire a piedi. Nel tragitto fino alla sua abitazione, si è disfatto degli indumenti utilizzati per la rapina, gettandoli in un cassonetto dei rifiuti. È quanto successo nel Foggiano nella mattina del 18 luglio 2025. Un 28enne del posto è stato poi arrestato e accusato di rapina aggravata. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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