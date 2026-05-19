Acate rapina con coltello in farmacia | arrestato il 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello il personale di una farmacia durante una rapina. La fuga a piedi tra i vicoli ha permesso al sospettato di allontanarsi dall’area, mentre i restanti 800 euro sottratti sono ancora oggetto di indagine. La polizia ha rintracciato e fermato il soggetto poco dopo, nel tentativo di recuperare la refurtiva e ricostruire le modalità dell’evento. La vicenda si è verificata nella giornata di ieri nel centro cittadino.

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? Punti chiave Come ha fatto il rapinatore a fuggire a piedi tra i vicoli?. Dove sono finiti i restanti 800 euro sottratti alla cassa?. Perché il sospettato conosceva così bene le vie di via Adua?. Chi dovrà garantire la sicurezza dei farmacisti dopo questo attacco?.? In Breve Soggetto ha sottratto 1000 euro in via Adua alle ore 13:00.. Carabinieri hanno recuperato 200 euro durante l'inseguimento nel territorio comunale.. Il responsabile Comisano è stato condotto in regime di domiciliari.. L'azione armata evidenzia la vulnerabilità dei farmacisti in via Adua.. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni residente ad Acate dopo una rapina avvenuta intorno alle 13:00 di oggi presso la farmacia situata in via Adua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acate, rapina con coltello in farmacia: arrestato il 38enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mondello, rapina in farmacia: aggredita un’anziana con un coltello? Cosa scoprirai Come ha fatto il rapinatore a aggredire la donna dopo il fallimento? Quali dettagli del volto del trentenne sono emersi dalle... Viareggio: rapina in farmacia con coltello, fermato nella pineta? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare il rapinatore nella pineta? Quali indizi hanno permesso di identificare il...