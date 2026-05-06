Una rapina si è verificata in una farmacia di Mondello, dove un uomo ha aggredito un’anziana con un coltello. L’aggressore, un trentenne, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato alcuni dettagli del suo volto. Dopo il tentativo fallito di ottenere qualcosa durante la rapina, l’uomo ha aggredito la donna, causando un episodio di violenza. La polizia sta indagando sui fatti e sulle immagini raccolte.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il rapinatore a aggredire la donna dopo il fallimento?. Quali dettagli del volto del trentenne sono emersi dalle telecamere?. Perché le casse automatiche hanno cambiato la dinamica della rapina?. Dove si è nascosto l'uomo dopo aver sottratto i soldi?.? In Breve Il rapinatore ha sottratto circa 100 euro alla cliente della farmacia Rizzo.. Le casse automatiche hanno impedito al trentenne l'accesso ai contanti del negozio.. Le pattuglie della questura e del commissariato San Lorenzo Mondello sono intervenute subito.. Le telecamere della farmacia mostrano un uomo trentenne con capelli scuri e barba.. Un uomo di circa trent’anni ha aggredito con un coltello una cliente anziana presso la farmacia Rizzo di Mondello, poco dopo le ore 9 di questa mattina, sottraendole circa 100 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello, rapina in farmacia: aggredita un’anziana con un coltello

Notizie correlate

Mondello, tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche: così rapina 100 euro a un'anziana clienteAveva messo nel mirino la farmacia di Mondello ma alla fine si è trovato costretto a ripiegare su un’anziana cliente, minacciandola con un coltello...

Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Mondello, tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche: così rapina 100 euro a un'anziana cliente; Screening al Mondello Sport Festival, Tobia: La prevenzione in farmacia è semplice e può salvare vite umane.

Bologna: la Polizia di Stato arresta, in esecuzione di misura cautelare in carcere, il presunto autore di rapina in farmaciaLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantunenne palermitano gravemente indiziato di avere consumato una rapina a mano armata in danno di una farmacia sita in via della Battaglia a Bologna l ... sassuolo2000.it

Rapinò una farmacia minacciando con un taser, arrestato 51enneLa Polizia ha identificato e arrestato il presunto autore di una rapina ai danni di una farmacia di via della Battaglia, zona Foscherara, alla periferia di Bologna. E' un 51enne palermitano, da tempo ... rainews.it

BlogSicilia. . Durante il Mondello Sport Festival, screening gratuiti su oltre 250 persone (tra 45 e 60 anni) hanno rivelato dati preoccupanti. - facebook.com facebook