Il Regno Unito importa più di 43 milioni di euro di prodotti florovivaismi dall’Italia. A Londra si è tenuta la tappa locale della Green Agorà, evento organizzato da Greenitaly, il Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio promosso da Fiere di Parma. L’iniziativa ha coinvolto operatori e stakeholder del settore per discutere sui temi principali del florovivaismo.

LONDRA – Si è svolta a Londra la tappa londinese della Green Agorà, il format promosso da Greenitaly, Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio, pensato da Fiere di Parma, che prosegue il proprio percorso di confronto con operatori e stakeholder del settore sui principali temi che interessano il florovivaismo. L’incontro, organizzato da Italian Trade Agency (ITA) e Ambasciata d’Italia nel Regno Unito presso il The Farmers Club di Londra, ha riunito operatori della filiera florovivaistica inglese, inclusi architetti paesaggisti, e stampa specializzata. In apertura dei lavori, il Direttore ITA London, Giovanni Sacchi ha... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Florovivaismo: il Regno Unito vale oltre 43 milioni per l’export italiano. Greenitaly porta la Green Agorà a Londra

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