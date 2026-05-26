Nel Regno Unito, Londra ha raggiunto i 35 gradi Celsius, segnando il primo record di temperatura più alta mai registrato nella capitale. Questa è la seconda volta in 24 ore che il Paese segna un record di caldo durante l’ondata di calore che interessa l’Europa occidentale. Le temperature elevate sono state rilevate in diverse aree del Paese, contribuendo a una serie di registrazioni storiche.

Il Regno Unito ha registrato per la seconda volta in 24 ore un record storico di temperatura durante l’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa occidentale. A Londra, secondo il Met Office, sono stati raggiunti i 35 gradi a Kew Gardens e Heathrow, superando sia il record del giorno precedente sia il primato storico risalente al 1922 e al 1944. La capitale britannica ha vissuto anche una rara “notte tropicale”, con temperature mai scese sotto i 20 gradi. Il caldo ha causato disagi nei trasporti, soprattutto nella metropolitana londinese priva di aria condizionata e nei collegamenti ferroviari da e per Waterloo Station. Le autorità sanitarie hanno emesso un’allerta arancione fino a giovedì per i rischi legati alle alte temperature, in particolare per anziani e persone fragili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, caldo record nel Paese: Londra tocca 35 gradi per la prima volta

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Britain Hits Record 34.8C Heatwave As Beaches Overflow Across The UK

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