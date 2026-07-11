Flaviano De Luca, giornalista e storico redattore de “Il Manifesto”, ha pubblicato un libro intitolato “Tiri a porta. Racconti di un calcio napoletano che non c’è più”. Il volume, pubblicato dalla casa editrice “Intra Moenia”, si concentra sulla storia del Calcio Napoli. Il testo raccoglie ricordi e aneddoti legati al passato del calcio nella regione, senza commenti o analisi, e si rivolge a un pubblico interessato alla tradizione calcistica locale.

Flaviano De Luca è uno storico redattore de “Il Manifesto”. Ha pubblicato per “Intra Moenia” un libro dedicato alla storia del Calcio Napoli. “Tiri a porta. Racconti di un calcio napoletano che non c’è più” esce con un’interessante prefazione di Enzo Avitabile. Flaviano De Luca: nel libro una malinconia tenera. Il libro, leggiamo dall’edizione odierna de “Il Manifesto” è “un mémoir che non indulge tuttavia al sentimento nostalgico di chi si limita a deprecare il calcio formattato di oggi per rimpiangere quello di un buon tempo antico che peraltro non è mai esistito. Il sentimento che lo intride è, semmai, di una malinconia che è tenera senza essere autoindulgente perché è intrisa di continuo di autoironia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Flaviano De Luca, “Tiri a porta. Racconti di un calcio napoletano che non c’è più”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esce ‘Tiri a porta’, racconti di un calcio napoletano che non c’è piùÈ disponibile in libreria e sugli store online il libro intitolato “Tiri a porta”, scritto da un giornalista specializzato nel calcio napoletano.

De Luca, Ruggeri, De Gregori, tre indizi fanno una prova. La censura rossa è più viva che maiTre artisti italiani, tra musica e letteratura, sono stati coinvolti in recenti episodi di censura.