Esce ‘Tiri a porta’ racconti di un calcio napoletano che non c’è più

È disponibile in libreria e sugli store online il libro intitolato “Tiri a porta”, scritto da un giornalista specializzato nel calcio napoletano. Il volume raccoglie storie e ricordi legati a un’epoca in cui il calcio locale aveva un ruolo centrale nella vita della città. La pubblicazione si concentra su eventi e personaggi che hanno segnato quel periodo, offrendo un ritratto di un calcio ormai passato.

Tempo di lettura: 2 minuti È in libreria e negli store online ‘Tiri a porta’ del giornalista Flaviano De Luca, per le edizioni Intra Moenia, sottotitolo ‘Racconti di un calcio napoletano che non c’è più’, un viaggio che, “in occasione dei 100 anni della società sportiva Calcio Napoli festeggiati con lo scudetto in petto, ripercorre stagioni e personaggi amati, da Canè a Juliano, fino alla colonia argentina di Pesaola e Sivori, santificata dalle meraviglie di Maradona”, si legge nella nota stampa. In tempi di calcio globalizzato il libro “regala sedici racconti con un’attenzione particolare agli anni ’60, alla squadra che vinse la prima Coppa Italia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esce ‘Tiri a porta’, racconti di un calcio napoletano che non c’è più Notizie correlate “Ha chiuso la porta, non esce più”. Choc al Grande Fratello Vip: sparisce all’improvvisoLa tensione è esplosa fin dai primi minuti dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip, dove il clima si è subito fatto rovente attorno al confronto... Leggi anche: Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juve, a San Siro si è vista una squadra in salute. Se solo avesse un attaccante...; Calcio, Sassuolo-Milan 2-0: rossoneri ko in 10 - Radio Studio90 Italia; L’Ars et Labor vince e riapre il campionato. A 90’ dalla fine è a 2 punti dalla capolista; Genoa – Como 0-2, i lariani capitalizzano due tiri in porta. Ovazioni per De Rossi al termine. Esce 'Tiri a porta', racconti di un calcio napoletano che non c'è piùÈ in libreria e negli store online 'Tiri a porta' del giornalista Flaviano De Luca, per le edizioni Intra Moenia, sottotitolo 'Racconti di un calcio napoletano che non c'è più', un viaggio che, in oc ... ansa.it Da ventuno anni il Napoli non faceva zero tiri in porta in casaNapoli zero tiri in porta. Prestazione inguardabile degli uomini di Conte presi a pallate dalla Lazio. Al Napoli l'inutile 67% di possesso ... ilnapolista.it Paul McCartney e Ringo Starr, esce il primo duetto «Home to us» x.com Esce di strada con il camioncino e si ribalta in una scarpata https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/06/esce-di-strada-con-il-camioncino-e-si-ribalta-in-una-scarpata-1.4357062 - facebook.com facebook