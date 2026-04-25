Lusso e tradizione | Giuseppe Marchese vince l’Alberto Sordi Award

Giuseppe Marchese ha ricevuto l’Alberto Sordi Award per la gestione del gruppo Rhc Group, riconoscimento che premia il modello di ospitalità tra Sicilia, Campania e Lazio. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna del premio a marchese in presenza di rappresentanti del settore. La premiazione evidenzia il ruolo del gruppo nelle regioni coinvolte e il suo impegno nel settore dell’ospitalità.

? Cosa sapere Giuseppe Marchese riceve l'Alberto Sordi Award per la gestione del gruppo Rhc Group.. Il premio premia il modello di ospitalità tra Sicilia, Campania e Lazio.. L’Alberto Sordi Family Award ha consegnato il riconoscimento per l’interpretazione del lusso all’ospitalità a Giuseppe Marchese, guida di Rhc Group, durante la cerimonia che celebra l’eccellenza nel settore. Il premio riconosce la capacità strategica del manager di trasformare il concetto di accoglienza di alto livello attraverso un approccio che fonde innovazione, sostenibilità e rispetto delle tradizioni locali. Secondo quanto emerso durante la premiazione, la gestione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lusso e tradizione: Giuseppe Marchese vince l’Alberto Sordi Award Notizie correlate Alberto Sordi Family Award: premiate 22 eccellenzeDieci anni di eccellenza, 22 protagonisti ricevono da Igor Righetti l’“Alberto Sordi Family Award 2026”. Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazioneAGI - Un pomeriggio all’insegna del talento, della cultura e dell’eredità artistica italiana ha animato ieri la Casa del Cinema di Roma, dove si è... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Giuseppe Marchese, Rhc, premiato come interprete dell’ospitalità di lusso; Best Western punta su Roma: arriva l’hotel Revolution; Destinazione outdoor, da Fiuggi visioni ed opportunità tra presente e futuro; Welcome Travel Group lancia Sicurezza in Agenzia una campagna a favore delle adv. Giuseppe Marchese, Rhc, premiato come interprete dell’ospitalità di lussoGiuseppe Marchese, ceo di Rhc Group, è stato premiato all’Alberto Sordi Family Award «per aver saputo innovare il concetto di ospitalità di lusso». travelquotidiano.com Giuseppe Marchese, CEO di RHC Group (La Plage Resort #Taormina), premiato all’Alberto Sordi Family Award nella categoria “Eccellenza italiana nell’ospitalità di lusso". LEGGI L'ARTICOLO facebook