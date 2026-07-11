Firenze ripetute risse e clienti sospetti | chiusa per 10 giorni la paninoteca Da Tommy

La paninoteca Da Tommy in via Forlanini, zona Novoli a Firenze, è stata chiusa per dieci giorni. La decisione è arrivata dopo ripetuti controlli delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato clienti sospetti e una rissa all’interno del locale. Le luci sono state spente e il bandone abbassato, mentre la licenza è stata sospesa per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Clienti sospetti e rissa, luci spente e bandone abbassato per dieci giorni alla Paninoteca da Tommy in via Forlanini, zona Novoli a Firenze. Licenza sospesa per motivi di sicurezza e ordine pubblico: così ha deciso il questore di Firenze Fausto Lamparelli a seguito dei ripetuti controlli degli agenti delle volanti nelle ultime settimane. In diverse occasioni sono stati identificati diversi avventori, già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Lo scorso 1 giugno, tra i clienti è stato denunciato un uomo che aveva violato il divieto di dimora nel capoluogo toscano. Nel corso... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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